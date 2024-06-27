Röportaj Adam Mahsun Karaca dünya gündeminde! Ronaldo'nun babası zannettiler
Sosyal medyada 'Röportaj Adam' olarak bilinen Mahsun Karaca, Euro 2024'te Türkiye - Portekiz maçını tribünden izledi. Kadroda yer alan Cristiano Ronaldo ile aynı kareye giren Mahsun Karaca, Ronaldo'nun babasına benzetildi.
Geçtiğimiz hafta oynan Portekiz - Türkiye maçını Adana Demirspor formasıyla izlemeye giden fenomen Mahsun Karaca, Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer almasıyla dünya gündemine oturdu.
RONALDO'NUN ANNESİ MAHSUN KARACA'YI PAYLAŞTI
Adanalı ünlü fenomen Mahsun Karaca, A Milli Takımımızın Portekiz maçını izlemek için Almanya'ya gitti. Tribünde görüntülenen Röportaj Adam Mahsun Karara, Ronaldo'nun babasına benzetilince, dünya basını ünlü fenomeni manşetine taşıdı. Dünyaca ünlü siteler Mahsun Karaca ile Ronaldo'nun babasının yan yana fotoğraflarını yayınladı.
Cristiano Ronaldo'nun annesi de TikTok hesabından Ronaldo'nun babasına benzetilen Mahsun Karaca'yı paylaştı.
Mahsun Karaca, maç sırasında "100 bin like a sahaya iner sıfır paket Winston Blue'mu hakeme sokmayı denerim. Ya da güvenlikler bana sokar" paylaşımını yapmıştı.