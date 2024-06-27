Röportaj Adam Mahsun Karaca dünya gündeminde! Ronaldo'nun babası zannettiler

27 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:19

Geçtiğimiz hafta oynan Portekiz - Türkiye maçını Adana Demirspor formasıyla izlemeye giden fenomen Mahsun Karaca, Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer almasıyla dünya gündemine oturdu.

RONALDO'NUN ANNESİ MAHSUN KARACA'YI PAYLAŞTI

Adanalı ünlü fenomen Mahsun Karaca, A Milli Takımımızın Portekiz maçını izlemek için Almanya'ya gitti. Tribünde görüntülenen Röportaj Adam Mahsun Karara, Ronaldo'nun babasına benzetilince, dünya basını ünlü fenomeni manşetine taşıdı. Dünyaca ünlü siteler Mahsun Karaca ile Ronaldo'nun babasının yan yana fotoğraflarını yayınladı.

Cristiano Ronaldo'nun annesi de TikTok hesabından Ronaldo'nun babasına benzetilen Mahsun Karaca'yı paylaştı.

Mahsun Karaca, maç sırasında "100 bin like a sahaya iner sıfır paket Winston Blue'mu hakeme sokmayı denerim. Ya da güvenlikler bana sokar" paylaşımını yapmıştı.