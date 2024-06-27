Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Röportaj Adam Mahsun Karaca dünya gündeminde! Ronaldo'nun babası zannettiler

Röportaj Adam Mahsun Karaca dünya gündeminde! Ronaldo'nun babası zannettiler

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:19
Röportaj Adam Mahsun Karaca dünya gündeminde! Ronaldo&#039;nun babası zannettiler

Sosyal medyada 'Röportaj Adam' olarak bilinen Mahsun Karaca, Euro 2024'te Türkiye - Portekiz maçını tribünden izledi. Kadroda yer alan Cristiano Ronaldo ile aynı kareye giren Mahsun Karaca, Ronaldo'nun babasına benzetildi.

Geçtiğimiz hafta oynan Portekiz - Türkiye maçını Adana Demirspor formasıyla izlemeye giden fenomen Mahsun Karaca, Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer almasıyla dünya gündemine oturdu. 

RONALDO'NUN ANNESİ MAHSUN KARACA'YI PAYLAŞTI 

Adanalı ünlü fenomen Mahsun Karaca, A Milli Takımımızın Portekiz maçını izlemek için Almanya'ya gitti. Tribünde görüntülenen Röportaj Adam Mahsun Karara, Ronaldo'nun babasına benzetilince, dünya basını ünlü fenomeni manşetine taşıdı. Dünyaca ünlü siteler Mahsun Karaca ile Ronaldo'nun babasının yan yana fotoğraflarını yayınladı. 

Cristiano Ronaldo'nun annesi de TikTok hesabından Ronaldo'nun babasına benzetilen Mahsun Karaca'yı paylaştı.

Röportaj Adam Mahsun Karaca dünya gündeminde! Ronaldo'nun babası zannettiler - 1. Resim

Mahsun Karaca, maç sırasında "100 bin like a sahaya iner sıfır paket Winston Blue'mu hakeme sokmayı denerim. Ya da güvenlikler bana sokar" paylaşımını yapmıştı.

Röportaj Adam Mahsun Karaca dünya gündeminde! Ronaldo'nun babası zannettiler - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...