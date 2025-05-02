Röportaj Adam Mahsun Karaca, intihardan vazgeçirdiği gençle buluştu

“Röportaj Adam” olarak bilinen Mahsun Karaca, köprüde intihar etmek üzereyken ikna ettiği genç ile buluştu. Mahsun Karaca, “Kızdan o kadar çok bahsetti ki birazdan ben kendimi köprüden atacağım.” dedi.

"İllegal Hayatlar" ve "Mahsun J" gibi dijital yapımlarıyla tanınan Mahsun Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu "İkna ettim. Kız arkadaşıyla sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." sözleriyle duyururken, ünlü isim gencin telefonunu "köprüde intihar eden adam" olarak kaydettiği görüldü.

RÖPORTAJ ADAM SÖZÜNÜ TUTTU

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca bugün intihar girişiminde bulunan gençle buluştu. Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Karaca, "Kızdan o kadar çok bahsetti ki birazdan kendimi köprüden atıcam" dedi.



Mahsun Karaca, dün intihar girişiminde bulunan gence yardım ederek gündem oldu. Mahsun Karaca o anlarda çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi. Bir kişinin "Mahsun abi, tut adamı!" diye bağırdığı anlar da kayıtlara geçti.