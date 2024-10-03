RTÜK başkanı paylaşım yaptı, gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne çevrildi

03 Ekim 2024 12:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:46

RTÜK başkanının paylaşımı sonrası gözler, yeni sezonun en popüler yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'a çevrildi. RTÜK başkanının dizilerle ilgili denetimin sıklaşacağını açıklamasının ardından daha önce yayın durdurma cezası alan Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yeniden ceza alabileceği gündeme geldi.

RTÜK Başkanı yayınladığı mesajla yeni yayın dönemi itibariyle dizilerle ilgili sıkı bir denetim süreci başlattıklarını duyurdu. Bu durum sonrası gözler daha önce yayın durdurma cezası alan Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne çevrildi. Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizisinin fanları sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapmaya başladı.

KIZIL GONCALAR VE KIZIL ŞERBETİ BİTİYOR MU?

RTÜK Başkanı dün yayınladığı mesajla sosyal medyada gündem oldu. Dizilerle ilgili sıkı bir denetimin yolda olduğunu belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir. Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezonlarda Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK tarafından yayın durdurma cezası verilmişti. Son yayınlanan mesaj sonrası da Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yeniden ceza alabileceği iddia edildi.