RTÜK ceza kesti, Yabani dizisinin final tarihi değişti

30 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 09:39

Yabani dizisinin son bölümü yayınlandıktan sonra RTÜK, 4 diziye yayın durdurma cezası verdi. Aralık ayında final yapması planlanan Yabani'nin final tarihi RTÜK'ün kararına göre şekillenecek.

O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu! Geri sayım başladı

O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu! Geri sayım başladı

Başrolünde Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur ve Alaz Soysalan'ın yer aldığı Yabani​ dizisi, RTÜK​ tarafından verilen yayın durdurma cezası sonrası final tarihinde değişikliğe gitti.

YABANİ DİZİSİ FİNAL TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2. sezona yurt dışı satışlarıyla devam eden Yabani dizisinin aralık ayında final yapması bekleniyordu. RTÜK tarafından Yabani dizisinin de dahil olduğu 4 diziye verilen yayın durdurma cezası sonrası final tarihinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Yabani dizisi, RTÜK’ün geçen salı yaptığı toplantıda 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası aldı. Verilen ceza henüz kanala tebliğ edilmedi için kanal 30 Kasım Cumartesi dizinin 48. bölümü ekrana gelecek.

Yabani dizisinin aralık ayının son haftası 52. Bölümde final yapması planlanıyordu. Planlanan final tarihinin nasıl şekilleneceği merak konusu. Ayrıca dizinin final tarihine kadar kadrosunda herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağı belirtildi.