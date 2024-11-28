RTÜK radarına şimdi de Kızıl Goncalar girdi! 4 diziye ceza yağmıştı

28 Kasım 2024 16:39 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:41

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani dizilerine milli ve manevi değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yapıma yayın durdurma cezası verdi. RTÜK Kızıl Goncalar dizisini de sıraya aldı.

RTÜK​, Radyo ve Televizyon​ Üst Kurulu tarafından başta Arka Sokaklar​ olmak üzere, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uyguladı. RTÜK, son yayınlanan bölüm sonrası Kızıl Goncalar'ı da radarına aldı.

RTÜK O SAHNEYİ RADARA ALDI

Mynet'in haberine göre; RTÜK bir sonraki toplantıda Kızıl Goncalar'daki son sahneyi de değerlendirecek. Pazartesi günleri yayınlanan Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, kızı olduğunu öğrendiği Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla kestiği sahne sosyal medyada gündem oldu. Tüyler ürperten sahne RTÜK'ün radarına girdi.

4 DİZİYE YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK​, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani​, Show TV'de yayınlanan DEHA​ ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar​ dizilerine program durdurma cezası verdi. Ayrıca, Acun Ilıcalı​'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen'e de yasa dışı bahis reklamı nedeniyle üst sınırdan para cezası verildi.