Ruhsar’ın Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen bakım evinde görüntülendi!

28 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:50

Ruhsar dizisinde Gözüm Abla, Perihan Abla dizisinde Meraklı Melahat rolüyle sevilen oyuncu Tuluğ Çizgen bakım evinde görüntülendi. Tuluğ Çizgen’in son haline sosyal medyadan yorum yağdı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tuluğ Çizgen, 1971 yılında başladığı oyunculuğa sayısız proje sığdırdı. Perihan Abla dizisindeki Meraklı Melahat rolüyle beğeni toplayan Tuluğ Çizgen, daha sonra ise Hande Ataizi ile oynadığı Ruhsar dizisiyle popülerlik kazandı. Oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

TULUĞ ÇİZGEN'İN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLDI

Son olarak ayrılsak da Beraberiz dizisinde Mehveş rolüyle yer alan oyuncu Tuluğ Çizgen son haliyle sosyal medyanın gündeminde. Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden oyuncu, son olarak bakım evinde görüntülendi. Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncunun son fotoğrafını gören hayranları yorum yağmuruna tuttu. 76 yaşındaki oyuncunun son haline "Hayat ne kadar hızlı geçiyor", "Hala çok güzel" gibi yorumlar yaptı.