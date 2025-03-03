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 | Dilek Ulusan

Saadet Işıl Aksoy'un Türkiye'ye dönmesinin nedeni ortaya çıktı

Bir süredir yurt dışında yaşayan Saadet Işı Aksoy'un iş insanı Pamir Kıraner ile boşanacağı iddia edildi. Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını belirten Saadet Işı Aksoy, boşanma iddiaları hakkında da ilk kez konuştu.

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Saadet Işıl Aksoy'un Türkiye'ye dönmesinin nedeni ortaya çıktı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 09:29

Güz Yangını, Senden Başka, Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm ve son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Saadet Işıl Aksoy, uzun süredir yaşadığı ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Boşanma iddiaları hakkında konuşan Saadet Işıl Aksoy, hakkındaki iddiaları da doğrulamış oldu.

SAADET IŞIL AKSOY BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI

2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile evlenen ve uzun bir süredir ailecek yurt dışında yaşayan Saadet Işıl Aksoy'un eşiyle boşanacağı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Aksoy; "Türkiye'ye kesin dönüşün sebebi biraz da bu ama bunu çok konuşmak istemiyorum. Çok doğru olacağını düşünmüyorum" diyerek iddiaları doğruladı.

KIZI, SAADET IŞIL AKSOY'U DUYGULANDIRDI

Kızı Marisa Gürcan Kıraner'den bahseden Saadet Işıl Aksoy; "Büyüdükçe her şey kolaylaşıyor. Çok güzel bir his. Çocuk insanın hayatının toprağa basmasını sağlıyor. Mütevazileşmesini sağlıyor. Hayatta en önemli şeyin size ne olduğunu hatırlatıyor. İşler de etkileniyor ama yorgunluktan başka bir şey yok. Ben buna tatlı yorgunluk diyorum. O yüzden işim bir yandan kızım bir yandan ben çok keyif alıyorum. Ben çizgileri olan bir anneyim. Bir çizgi var o çizgiye kadar rahat hareket eder ama o çizgiye kadar işte" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR
29 Ağustos 1983 doğumlu Saadet Işıl Aksoy, televizyonda Güz Yangını, Esir Kalpler, Senden Başka ve Balkan Düğünü adlı yapımlarda rol aldı. İlk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmiyle olmuştur. Bu film ile 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.
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