Sabancı ailesinde tarihi köşk krizi! İcra yoluyla el konuldu

22 May 2024 10:01 - Güncelleme : 22 May 2024 10:01

Sarıyer’de bulunan köşk 1950 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alındı. Bahçesine at heykeli yerleştirilen köşkü Sakıp Sabancı içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti. Mahkeme Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verdi.

SABANCI KÖŞKÜNE İCRA YOLUYLA EL KONULDU

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satılığa çıkarılan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi için 62 milyon 500 bin lira değer biçildi. Tarihi köşkün 1/48 hissesinin satılmasına neden olan borcun köşke yıllar sonra ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'a ait olduğu öğrenildi. Çınar borçları nedeniyle Şubat ayında hisselerini 200 milyon TL2ye satışa çıkarmıştı.