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 | Dilek Ulusan

Sabancı ailesinde yeni gelişme! Arzu Sabancı devreye girdi, Nazlı Sabancı küplere bindi

Nazlı Kayı ile 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'ya açılan babalık davası geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. 4 yaşında Uzay adlı oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini korurken, anne Arzu Sabancı'dan yeni bir hamle geldi.

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Sabancı ailesinde yeni gelişme! Arzu Sabancı devreye girdi, Nazlı Sabancı küplere bindi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 09:46

Hacı Sabancı'nın 4 yaşında Uzay isimli bir oğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından anne F.D. tarafından açılan babalık davası sonuçlandı. Uzay’ın yüzde 99.99 babası olduğu anlaşılan Hacı Sabancı, konuyla ilgili sessiz kalırken, Arzu Sabancı Uzay'ı aileye kabul etti.

ARZU SABANCI UZAY'I AİLEYE SOKUYOR

Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu çıkmasının ardından Sabancı ailesi halen sessizliğini koruyor. Aileden ilk hamle ise anne Arzu Sabancı'dan geldi. Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu iddia edildi. Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili; "Hacı Bey halen sessizliğini koruyor ama ben annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu öğrendim. Arzu Hanım, Uzay'ı kabullenmiş ve bununla da yetinmeyip bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş. Hatta yakında, maaile Uzay ile tanışmaya gideceklermiş. Hacı Sabancı, kendi hatasını kabullenmek zorunda anlıyorum ama. Arzu Hanım'ın, gelini Nazlı Sabancı'yı nasıl ikna ettiğini çok merak ettim doğrusu. Hepsi bir tarafa Arzu Sabancı'nın torunu Uzay'ı sahiplenip aileye sokma kararını çok takdir ettim; helal olsun..." dedi.

Sabancı ailesinde yeni gelişme! Arzu Sabancı devreye girdi, Nazlı Sabancı küplere bindi

NAZLI SABANCI'NIN TEPKİSİ MERAK KONUSU OLDU

DNA testi sonucu sosyal medyada da çok konuşulurken, Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam etti. Babalık haberine gün boyu binlerce yorum yapılırken Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı ve kızı ile birlikte Instagram hesabında kalp emojili mutluluk fotoğrafı paylaştı. Arzu Sabancı'nın bu kararına Nazlı Sabancı'nın tepkisinin ne olacağı da merak konusu oldu.

Sabancı ailesinde yeni gelişme! Arzu Sabancı devreye girdi, Nazlı Sabancı küplere bindi
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