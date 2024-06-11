Hacı Sabancı'dan 'babalık davası' ile ilgili ilk açıklama geldi

11 Haziran 2024 12:12 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:03

Odatv'nin iddialarına göre; Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı'nın 2010 yılında tanıştığı ve son olarak 2020 yılında görüştüğü F.D. isimli kadının Uzay adındaki oğlu için Hacı Sabancı'ya babalık davası açtığı öne sürüldü. Çıkan haberler sonrası Hacı Sabancı'nın avukatından ilk açıklama geldi.

HACI SABANCI'NIN AVUKATINDAN İDDİALARA CEVAP GELDİ

Hacı Sabancı'nın avukatı tüm iddiaları yalanlayarak, "Değerli Kamuoyu, Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı’nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır." açıklamasında bulundu.