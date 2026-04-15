Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında ortaya atılan şiddet ve aldatma iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Sarıoğlu, "Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar sonrası ilk kez konuştu Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, hakkında ortaya atılan şiddet ve aldatma iddialarına ilk kez yanıt vererek, bu iddiaları yalanladı ve yargıya başvuracağını belirtti. Sabri Sarıoğlu, hakkında ortaya atılan şiddet ve aldatma iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Sarıoğlu, iddiaların 'hepsi yalan ve iftira' olduğunu söyledi. Kendisi üzerinden prim yapılmaya çalışıldığını öne sürdü. Olayı yargıya taşıdıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984 doğumlu, eski milli futbolcu ve teknik direktördür. 1999-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giymiş, 475 resmi maçta yer almış ve altı lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Lara isimli kadın, eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Günlerdir sessizliğini koruyan Sabri Sarıoğlu ilk kez konuştu.

Sarıoğlu, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" dedi.

SABRİ SARIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Temmuz 1984 doğumlu Sabri Sarıoğlu, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyen Sarıoğlu A takımda 475 resmî maçta forma giymiş ve altı lig şampiyonluğu yaşamıştır.