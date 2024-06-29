Sadettin Saran'ın acı günü... Annesi Geraldine Saran hayatını kaybetti 

29 Haziran 2024 19:53 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:55

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın annesi Geraldine Saran hayatını kaybetti. Saran Holding'den yapılan açıklamada "Değerli büyüğümüz Geraldine Saran’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi ve geçtiğimiz seçimde aday olan ve adalıktan çekilen Sadettin Saran’a başsağlığı diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merhume Geraldine Saran’a Allah’tan rahmet; başta Saran Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

Geraldine Saran'ın cenaze merasimi Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirikecek ve taziye ziyaretleri ise 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 13.00-17.00 arasında Delta Hotels by Marriott İstanbul Oteli, Levent Salonu'nda kabul edilecek.