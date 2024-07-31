Safiye Soyman evlat acısının ardından ilk paylaşımını yaptı

31 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:39

47 yaşındaki Harun Akaröz'e 1999'da bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konuldu. O günden sonra tedavi altına alınan Harun annesi Safiye Soyman'ın tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanan Harun'un cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Safiye Soyman, yaşadığı acının ardından ilk paylaşımını yaptı.

EVLAT ACISI YAŞAYAN SAFİYE SOYMAN'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Oğlunun fotoğrafını paylaşan Soyman "Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum, canım yavrum. Meleksin, melekler gibi gittin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman'ın paylaşımının altına Ece Erken, Bircan Bali, Serpil Çakmaklı ve Petek Dinçöz gibi isimler başsağlığı diledi.