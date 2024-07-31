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Safiye Soyman evlat acısının ardından ilk paylaşımını yaptı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:39
Safiye Soyman evlat acısının ardından ilk paylaşımını yaptı

MS hastası oğlu Harun’u kaybeden Safiye Soyman, yaşadığı evlat acısı sonrası ilk kez konuştu. “1 aydır yüreğim ağzımdaydı” diyen Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda içini döktü.

47 yaşındaki Harun Akaröz'e 1999'da bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konuldu. O günden sonra tedavi altına alınan Harun annesi Safiye Soyman'ın tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanan Harun'un cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Safiye Soyman, yaşadığı acının ardından ilk paylaşımını yaptı.

EVLAT ACISI YAŞAYAN SAFİYE SOYMAN'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ 

Oğlunun fotoğrafını paylaşan Soyman "Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum, canım yavrum. Meleksin, melekler gibi gittin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman evlat acısının ardından ilk paylaşımını yaptı - 1. Resim

Safiye Soyman'ın paylaşımının altına Ece Erken, Bircan Bali, Serpil Çakmaklı ve Petek Dinçöz gibi isimler başsağlığı diledi. 

Safiye Soyman evlat acısının ardından ilk paylaşımını yaptı - 2. Resim

Safiye Soyman evlat acısının ardından ilk paylaşımını yaptı - 3. Resim

Safiye Soyman evlat acısının ardından ilk paylaşımını yaptı - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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