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 | Dilek Ulusan

Safiye Soyman hayatını kaybeden oğlu adına hayrat yaptırdı: Dışım gülüyor ama içim yanıyor

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz yıl uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Safiye Soyman oğlunun adına yaptırdığı hayratı gözyaşı dökerek açtı ve "Dışım gülüyor ama içim yanıyor" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:42

Ünlü sanatçı , geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, oğlunun hayatını sürdürdüğü ve vefat ettiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yaptırdığı çeşme hayratının açılışını gerçekleştirdi. Gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Dışım gülüyor ama içim yanıyor. Buradan su içen oğluma dua etsin" dedi.

SAFİYE SOYMAN OĞLU ADINA HAYRAT YAPTIRDI

25 yıl MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, geçtiğimiz yıl yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy'de 47 yaşında hayatını kaybetmiş, cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Ölüm yıl dönümünde oğlunun anısını yaşatmak isteyen Safiye Soyman, Yeşilbaşköy'de "Harun Soyman" adına yaptırdığı çeşmeyi hizmete açtı.

Safiye Soyman hayatını kaybeden oğlu adına hayrat yaptırdı: Dışım gülüyor ama içim yanıyor

Açılışa Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk, Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Yeşilbaşköy sakinleri ve Soyman'ın sevenleri katıldı. Törende, Harun Akaröz'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Safiye Soyman hayatını kaybeden oğlu adına hayrat yaptırdı: Dışım gülüyor ama içim yanıyor

Açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Oğlum son 4-5 yıldır yazın burada, kışın Bodrum'da yaşıyordu. Burası benim için çok kıymetli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Ağlasun Yeşilbaşköy benim köyümdür. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman hayatını kaybeden oğlu adına hayrat yaptırdı: Dışım gülüyor ama içim yanıyor

Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise, "Safiye Soyman'a ilçemize böyle anlamlı bir hayrat kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Türk kültüründe çeşme, sadece su akan bir yapı değildir; insanların hayırla anılacağı bir eserdir. Buradan akan her su, Harun kardeşimizin ruhu için akacaktır. Bir annenin çocuğuna duyduğu derin sevgi, onun adını yaşatma çabası burada görülüyor" dedi. Okunan duaların ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete açıldı. Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman'a teşekkür plaketi takdim etti.

Safiye Soyman hayatını kaybeden oğlu adına hayrat yaptırdı: Dışım gülüyor ama içim yanıyor

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Soyman, "Çok duygulu bir gündeyim. Oğlum adına bir şeyler bırakmak istedim, bir hayratı olsun istedim. Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy oğlumun öldüğü yer. Bugün de aynı zamanda ölüm yıl dönümü. Yarın Bodrum'da mezarı başında da duasını yapacağız. Bekir ağabeyi onun 15 sene yanında olup büyüten kişi. Onunla birlikte bu hayratı yaptırdık. Oğlum dört beş yıl burada yaşadı, burada vefat etti. Sayın kaymakamımız olsun, belediye başkanımız olsun çok teşekkür ediyorum, çok destek verdiler. Hayratımızı sonsuzlaştırmak istedik. Gelen giden herkes buradan su içsin ve oğluma dua etsin istedim. Dualarla benim oğlum yaşasın istiyorum. Allah kabul etsin diyorum. Herkes elini taşın altına koydu. Hanımlar geldi gözlemeler, çiğ börekler yaptı. İlçeden, köyden halk geldi. Oğlumun kırkını da burada yapmıştık. Burası benim için çok önemli. İçim çok yanıyor. Sanatçıyım ama görüyorsunuz içerim yanıyor dışım gülüyor. Sanatçılar olarak 'sanat ölmez' diyoruz, devam ediyoruz hayatımıza ama evlat acısını Allah kimseye vermesin. Harun'um hep yaşasın. Buradan kim su içiyorsa Harun'uma dua etsinler" dedi.

Safiye Soyman hayatını kaybeden oğlu adına hayrat yaptırdı: Dışım gülüyor ama içim yanıyor
ETİKETLER
#ms hastalığı
#safiye soyman
#Harun Akaröz
#Hayrat
#Çeşme Açılışı
#Andenken
#Magazin
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