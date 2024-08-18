Safiye Soyman oğlu Harun'un vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü! Tepkilere böyle yanıt verdi

18 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 10:19

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, 20 gün önce oğlu Harun Akaröz'ü kaybetti. Oğlunun ölümüyle sarsılan Safiye Soyman'ın gözyaşları herkesi kahretti.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Akaröz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanat dünyasının akın ettiği cenazede gözyaşları sel oldu.

Oğlunu gözyaşlarıyla toprağa veren Safiye Soyman, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" demişti.

SAFİYE SOYMAN TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Safiye Soyman, 20 gün sonra sahnelere geri döndü. Soyman'ın sosyal medya paylaşımı takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Gelen tepkiler sonrası ünlü sanatçı, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi... Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz" açıklamalarında bulundu.