Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kızılcık Şerbeti'ne teşekkür

01 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:16

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde verilen mesajlar dikkat çekti. Mesajlar sonrası Fahrettin Koca'dan da teşekkür mesajı geldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN KIZILCIK ŞERBETİ'NE TEŞEKKÜR

Dün yayınlanan bölümde ilk olarak Onaylı Randevu Sistemi'ni anlattıkları bir sahneyle ekrana getirdi. O sahneyi alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşan Fahrettin Koca, "“Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz.” dedi.