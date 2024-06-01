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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kızılcık Şerbeti'ne teşekkür

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Onaylı Randevu Sistemi'ni alıntılayarak teşekkür etti.

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde verilen mesajlar dikkat çekti. Mesajlar sonrası Fahrettin Koca'dan da teşekkür mesajı geldi. 

FAHRETTİN KOCA'DAN KIZILCIK ŞERBETİ'NE TEŞEKKÜR 

Dün yayınlanan bölümde ilk olarak Onaylı Randevu Sistemi'ni anlattıkları bir sahneyle ekrana getirdi. O sahneyi alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşan Fahrettin Koca, "“Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz.” dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kızılcık Şerbeti'ne teşekkür - 1. Resim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kızılcık Şerbeti'ne teşekkür - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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