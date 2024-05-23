Sağlık sorunları yaşayan Türkan Şoray'dan yeni haber geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 17:01 - Güncelleme : 23 May 2024 17:01
Bir aydır zatürre tedavisi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini sevindirecek haberi verdi.
KKTC'de gerçekleşecek Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına doktorların izin vermemesi nedeniyle katılamamıştı. Zatürre teşhisi konulan usta oyuncu, son sağlık durumunu paylaştı.
TÜRKAN ŞORAY SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şoray, "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum, bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı.." dedi.
Kaynak: TGRT Haber