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Sagopa Kajmer'i sahnede kızdırdılar! Üzerine yanan sigara atınca tepki gösterdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 00:11 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 00:17
Sagopa Kajmer&#039;i sahnede kızdırdılar! Üzerine yanan sigara atınca tepki gösterdi

Sagopa Kajmer'i yine konserinde kızdırdılar. Şarkı söylerken sahnesine bu defa sigara atılan sanatçı tepki gösterdi.

Son dönemde, sahneye atılan eşyalarla ünlü olan Sagopa Kajmer, konserlerinde özellikle sigara​ fırlatılması gibi durumlarla sık sık karşılaşıyor. Son konserinde, sahneye sigara atılmasına sert bir tepki gösterdi. Sahneye doğru atılan sigarayı yakalayan ve ardından dinleyicilerine “Bunlar ne saçma hareketler?” diyerek tepki gösteren Sagopa Kajmer hayranlarına saygılı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Sagopa Kajmer'i sahnede kızdırdılar! Üzerine yanan sigara atınca tepki gösterdi - 1. Resim

Sagopa Kajmer "Öncelikle, sigara atmaktan vazgeçin. Burada konser​ yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir?"dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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