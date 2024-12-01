Sagopa Kajmer'i sahnede kızdırdılar! Üzerine yanan sigara atınca tepki gösterdi

01 Aralık 2024 00:11 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 00:17

Sagopa Kajmer'i yine konserinde kızdırdılar. Şarkı söylerken sahnesine bu defa sigara atılan sanatçı tepki gösterdi.