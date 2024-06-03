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Sagopa Kajmer'in acı günü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:01
Sagopa Kajmer&#039;in acı günü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Türk rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'nin sevilen rap müziği sanatçılarından Sagopa Kajmer'in (Yunus Özyavuz) annesi Serpil Özyavuz uzun zamandır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü.

SAGOPA KAJMER'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ 

Sagopa Kajmer, (Yunus Özyavuz)'in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Samsun'a toprağa verilecek Özyavuz'un uzun zamandır akciğer kanseri olduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı belirtildi. 

Sagopa Kajmer'in acı günü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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