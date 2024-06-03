Sagopa Kajmer'in acı günü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

03 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:01

Türkiye'nin sevilen rap müziği sanatçılarından Sagopa Kajmer'in (Yunus Özyavuz) annesi Serpil Özyavuz uzun zamandır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü.

SAGOPA KAJMER'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Sagopa Kajmer, (Yunus Özyavuz)'in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Samsun'a toprağa verilecek Özyavuz'un uzun zamandır akciğer kanseri olduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı belirtildi.