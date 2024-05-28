Şahan Gökbakar ile eşinin Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasındaki çılgın anları!

28 May 2024 09:39 - Güncelleme : 28 May 2024 09:40

Edis sahnede Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarken, birçok oyuncu ve ünlü isim de şarkıcıya eşlik etti. Kutlamalara katılan Şahan Gökbakar'ın çılgın videosu sosyal medyada ilgi gördü.

ŞAHAN GÖKBAKAR GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA

Galatasaray şampiyonluğunu dün akşam Rams Park'ta kutladı. Birçok ünlünün akın ettiği geceye Edis dansları ve şarkılarıyla damga vurdu. Kutlamalara katılan Şahan Gökbakar ile eşi Selin Gökbakar çifti, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında doyasıya eğlendi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Gökbakar'a yorum yağdı.