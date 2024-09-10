Şahan Gökbakar "Kaçak villa yaptı'' iddialarına videolu cevap verdi: "Acun Ilıcalı gibi 'ne istiyorsunuz' diye bağıracağım"

10 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:24

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan villasının kaçak olduğu tespit edildikten sonra yıkım sürecinin başladığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından video paylaşan Şahan Gökbakar, 2020 yılında yapı kayıt belgeli iskelesi ve evi satın aldığını belirterek, köy evinde kaçak yapının söz konusu olmadığını belirtti.

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan evinin kaçak yapılar arasında yer alması sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin ardından, Gökbakar'ın evi için Marmaris Belediyesi ekipleri yıkım kararı aldı. Konu ile ilgili konuşan Şahan Gökbakar, dava sürecinin devam ettiğini belirterek, arsayı satın aldığında evin inşa edildiğini belirtti.

ŞAHAN GÖKBAKAR, KAÇAK YAPI İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için yapı kayıt belgesi iptal edildi. Marmaris Belediyesi ekipleri, kaçak yapının bulunduğu alanda inceleme yapacak ve gerekli işlemleri gerçekleştirecek. Video yayınlayan Şahan Gökbakar, "Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak istedim. Aynı haber uzun süredir gündem oldu. Yapay bir gündem yapılmaya çalışılıyor. Hukuku etkilemeye mi çalışıyorlar bilmiyorum. Normalde açıklama yapmayacaktım ancak bu sabah fikirlerine güvendiğim Fatih Altaylının benim hakkımda bilip bilmeden ileri geri konuşulmaya başladığı görünce açıklama yapmak istedim.

Ben kendisinden daha ciddi gazetecilik beklerdim. Beni arayıp sorabilirdi. Benim evim diye gösterilen ve haberlerde kullanılan ev resmi bana ait değil. Komşumuzun evini benim evim gibi göstermeyin. Benim evim bu görsellerdeki evin yanındaki köy evidir. Çok özel haber yapmak istiyorsanız gelin çekin evimi. Algı yapmak istiyorlar, haber yapma amaçları yok, propaganda yapıyorlar. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı bir evim yok. Benim evim tek katlı 85 metrekarelik bir köy evidir. Gelelim ikinci konuya. Ben 2020 yılında bir emlak sitesinden bu evi buldum. Ev sahibi yapı kayıt belgeli bir şekilde bu evi satıyordu. Ben de bu belgelere güvenerek o evi satın aldım. Zaten burası ufak bir yer, kafa dinlemek için aldığımız bir yer. Benim zaten imkânım var dünyanın her yerinde denize sıfır bir yerde Malikane alabilirim. Ama neden gidip Marmaris’te ağaç kesip ev yaptırayım. Hâlihazırda zaten olan bir yerdeki evi satın aldım ben." dedi.

Dava sürecinin devam ettiğini belirten Şahan Gökbakar, "Hani niye böyle şeyler yapıyorsunuz. Amaç nedir? Bana Acun gibi sorduracaksınız 'ne istiyorsunuz?' diye. Ben bu evi 2020 yılında aldım. 2021 yılında yangınlar çıktı. ve o yangınlardan sonra bütün her şey değişti. Biranda yapı konut belgesi iptal oldu. Biz de bu karara dava açtık. hukuki süreç devam ediyor. Durum bu kadar net ve gerçek" dedi.

MUĞLA BELEDİYESİ'NDEN KAÇAK YAPI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Belediye konuya ilişkin olarak "Son zamanlarda çeşitli haberlere konu olan ilçemiz Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ’ye ait taşınmazla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur." şeklinde ifade ederek ayrıntılara yer verdi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden önceki belediye yönetimi döneminde yazılar geldiği aktarılan açıklamada, "Yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı ile söz konusu taşınmaz için alınmış 4 adet yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir. Ancak yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılmış davalar gerekçe gösterilerek geçmiş belediye yönetimi döneminde herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Detaylar şu şekilde yer aldı:

"Şu anki belediye yönetimimiz döneminde Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yalnızca 06.09.2024 tarihinde saat 17.23 itibari ile belediyemiz evrak kayıt sistemine giriş yapan 10390361 sayılı yazı gelmiştir. Söz konusu yazıda, ilgili taşınmaz için alınmış yapı kayıt belgelerinin iptal kararı aleyhine Muğla idari mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulmasına yönelik davalar açıldığı, davaların ilgili mahkemeler nezdinde derdest olduğu, dava süreçlerinde herhangi bir yürütme durdurma kararı veya dava konusu işlemin iptaline karar verilmediği ilgili mer’i (yürürlükte bulunan) mevzuat çerçevesinde işlemlerin idaremiz tarafından yürütülmesi belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı gereğince ivedilikle belediyemiz teknik ekiplerimiz ilgili mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işleme esas olmak üzere gerekli teknik inceleme ve tespit için söz konusu taşınmaza gitmiş ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri girememiş, idari işlem tesis edilememiştir. Ancak söz konusu taşınmaza tekrar gidilecek ve üzerinde ilgili mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm yasal idari iş ve işlemler tesis edilecektir. Konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildiririz."