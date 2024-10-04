Şahan Gökbakar'a kötü haber! 10 yıl hapis cezası

04 Ekim 2024 17:43 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:44

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan villasına izinsiz güneş paneli ve su deposu yaptırmasıyla yürütülen davada başsavcılık, Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi için 2 ayrı suçtan 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan villasına ilişkin yürütülen davada başsavcılık, Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi için 2 ayrı suçtan 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'A HAPİS ŞOKU

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre, Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunan villasında izinsiz güneş paneli ve su deposu yaptırmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.

İddianamede Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

ŞAHAN GÖKBAKAR, KAÇAK YAPI​ İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan villasının kaçak olduğu tespit edildikten sonra yıkım sürecinin başladığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından video paylaşan Şahan Gökbakar, 2020 yılında yapı kayıt belgeli iskelesi ve evi satın aldığını belirterek, köy evinde kaçak yapının söz konusu olmadığını belirtti. Video paylaşan Şahan Gökbakar, "Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak istedim. Aynı haber uzun süredir gündemde. Yapay bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Hukuku etkilemeye mi çalışıyorlar, bilmiyorum. Normalde açıklama yapmayacaktım ancak bu sabah fikirlerine güvendiğim Fatih Altaylı'nın hakkımda bilip bilmeden ileri geri konuşmaya başladığını görünce açıklama yapmak istedim. Ben kendisinden daha ciddi gazetecilik beklerdim. Beni arayıp sorabilirdi" sözleriyle açıklama yapmıştı.