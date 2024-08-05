Şahan Gökbakar'dan CHP liderine Instagram tepkisi: Adınız Özgür halbuki

05 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:50

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirmişti. BTK'nın bu kararına destek veren de oldu tepki gösteren de... Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösteren isimlerin biri de Şahan Gökbakar'dı...

Peş peşe paylaşımlarla tepki gösteren Gökbakar'ın bu kez hedefinde CHP lideri Özgür Özel vardı. Gökbakar, CHP liderine de sert çıktı.

"BU MU HAYAL ETTİĞİNİZ NORMALLEŞEN TÜRKİYE?"

Gökbakar sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda; "Ana muhalefet olduğunuz Türkiye'de, iktidar keyfi bir şekilde Instagram'ı kapatıyor ve siz ayaküstü bir iki kelam edip hayatınıza devam ediyorsunuz... Bu mu hayal ettiğiniz normalleşen Türkiye? Adınız Özgür halbuki..." ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM İLAN AÇTI

Öte yandan Instagram hakkında son yaşanan olayların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Platformun sahibi Meta, Instagram için Türkçe bilen yönetici ilanı açtı.