Şahan Gökbakar'ın kaçak villasında ilginç görüntü! Marmaris Belediyesi içeri giremedi, durumu anlattı

09 Eylül 2024 22:10 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 22:18

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi açıklama yaptı. Turgutlu Mahallesi, Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasıyla ilgili yıkım kararı çıkmıştı. Belediye ekipleri bugün teknik inceleme için gittikleri villada ilginç bir manzarayla karşılaştı. Gökbakar satın aldığında 'Özel Mülktür Girilmez' astırdığı yazısıyla konuşulan villasına bu defa kesici tel örgülerle korudu.

Marmaris Belediyesi, Şahan Gökbakar'ın kaçak olduğu tespit edilen villayla ilgili inceleme yapmaya gittiğinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Yıkım kararı verilen villaya teknik inceleme için giden ekipler kesici tel örgülerle koruma altına alındığını gördü. Marmaris belediyesi bahçe kapısının kilitli olması sebebiyle de içeri giriş yapamadı.

ŞAHAN GÖKBAKAR VİLLASINI KESİCİ TELLERLE KORUMAYA ALDI

Belediye konuya ilişkin olarak "Son zamanlarda çeşitli haberlere konu olan ilçemiz Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ’ye ait taşınmazla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur." şeklinde ifade ederek ayrıntılara yer verdi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden önceki belediye yönetimi döneminde yazılar geldiği aktarılan açıklamada, "Yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı ile söz konusu taşınmaz için alınmış 4 adet yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir. Ancak yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılmış davalar gerekçe gösterilerek geçmiş belediye yönetimi döneminde herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Detaylar şu şekilde yer aldı:

"Şu anki belediye yönetimimiz döneminde Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yalnızca 06.09.2024 tarihinde saat 17.23 itibari ile belediyemiz evrak kayıt sistemine giriş yapan 10390361 sayılı yazı gelmiştir. Söz konusu yazıda, ilgili taşınmaz için alınmış yapı kayıt belgelerinin iptal kararı aleyhine Muğla idari mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulmasına yönelik davalar açıldığı, davaların ilgili mahkemeler nezdinde derdest olduğu, dava süreçlerinde herhangi bir yürütme durdurma kararı veya dava konusu işlemin iptaline karar verilmediği ilgili mer’i (yürürlükte bulunan) mevzuat çerçevesinde işlemlerin idaremiz tarafından yürütülmesi belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı gereğince ivedilikle belediyemiz teknik ekiplerimiz ilgili mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işleme esas olmak üzere gerekli teknik inceleme ve tespit için söz konusu taşınmaza gitmiş ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri girememiş, idari işlem tesis edilememiştir. Ancak söz konusu taşınmaza tekrar gidilecek ve üzerinde ilgili mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm yasal idari iş ve işlemler tesis edilecektir. Konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildiririz."

"İZİNSİZ YAPILAŞMA" KARARI VERİLMİŞTİ

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2022 tarihli yazısı ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonunun 9 Kasım 2022 tarihli kararı doğrultusunda, söz konusu taşınmaz için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2021 tarihli yazısında belirtilen "yapılması mümkün olmayan izinsiz yapılaşma" gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edilmişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR'A 30 GÜN SÜRE

Belediye İmar Müdürlüğü Şahan Gökbakar'a 30 gün düzeltme için süre verecek. 30 günün sonunda tekrar kontrol edilecek ve uyarıların dikkate alınıp alınmadığını görürse mahkeme kararıyla yıkım gerçekleşecek.