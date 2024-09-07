Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası kaçak çıktı! Yıkım kararı çıktı

07 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:37

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının kaçak olduğu tespit edildi. Villanın yapı kayıt belgesi iptal edilirken yıkımı için karar çıktı ve Marmaris Belediyesi'ne kararın uygulanması için yazı gönderildi. Gökbakar, villayı satın aldığında 'Özel Mülktür Girilmez' tabelasını asmış; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakmıştı.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, yaptığı incelemelerde komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar 2018 yılında Marmaris'te satın aldığı villasının kaçak olduğunu tespit etti. Bölgenin imara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı ek binalar yapıldığı belirlendi."Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip bölgedeki kaçak villa için yıkım kararı alınırken, bu kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi'ne yazı gönderildi.

GÖKBAKAR'DAN İTİRAZ

Yeni Asır'ın haberine göre Gökbakar, karara itiraz ederek sürerek hukuki süreç başlattı. Marmaris Belediyesi ise davanın devam etmesi nedeniyle yıkım işlemlerini gerçekleştirmedi. Gökbakar'ın arazisi, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2014 tarih ve 9644 sayılı oluru ile onaylanmış bu bölge Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' diye tanımlanan sınırlar içinde yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Gökbakar, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede 10 milyon liraya satın aldığı dubleks villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel Mülktür Girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar, koydaki teknelerden görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı, basında da haber olarak yer aldı. Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili inceleme başlattı.

Satın aldığı araziye kaçak iskele yaptığı iddiaları ve "Özel mülktür girilmez" yazılarını astığı için haberlere konu olan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar hakkında yapılan haberlere sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Kendisinden önceki ev sahibinin yapı kayıt belgeleri aldığını söyleyen Gökbakar, iskele ve plaja astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelasını sökmüştü.