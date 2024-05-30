Şahane Hayatım dizisinde Gazze detayı!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 09:16 - Güncelleme : 30 May 2024 09:17
Şahane Hayatım dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Gazze detayı dikkat çekti. Hilal Altınbilek’in oynadığı Şebnem karakterinin sözleri geceye damga vurdu.
Başrolünde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Nesrin Cavadzade ve Yiğit Özşener'in yer aldığı Şahane Hayatım dizisinde Gazzeli çocuklar da unutulmadı.
ŞAHANE HAYATIM'DA GAZZE DETAYI
Dün akşam yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde çocuklarını kendisinden almaya çalışanlara tepki gösteren Şebnem karakteri “Savaşın bile bir ahlakı, hukuku var. Çocuklara el uzatılmaz” sözleriyle Gazze'ye de dikkat çekti.
Kaynak: TGRT Haber