Şahane Hayatım dizisinde Gazze detayı!

30 May 2024 09:16 - Güncelleme : 30 May 2024 09:17

Başrolünde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Nesrin Cavadzade ve Yiğit Özşener'in yer aldığı Şahane Hayatım dizisinde Gazzeli çocuklar da unutulmadı.

ŞAHANE HAYATIM'DA GAZZE DETAYI

Dün akşam yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde çocuklarını kendisinden almaya çalışanlara tepki gösteren Şebnem karakteri “Savaşın bile bir ahlakı, hukuku var. Çocuklara el uzatılmaz” sözleriyle Gazze'ye de dikkat çekti.