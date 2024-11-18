Sahnedeki Katy Perry'nin kaynak saçı çalındı! O anlar kameraya yansıdı

18 Kasım 2024 11:57 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:58

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry bir eğlence mekanında eğlendiği sırada şoke edici bir olay yaşandı. Kaynak saçı çalınan Katy Perry, durumu fark etmezken, o anlar kameralara yansıdı.

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Şarkıcı Katy Perry, İspanya'da bir restoranda şarkı söylediği sırada, herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Ünlü şarkıcının yanına yaklaşan hayranı, Katy Perry'nin kaynak saçını çaldı.

KATY PERRY'NİN KAYNAK SAÇI ÇALINDI

Katy Perry'nin şarkısını söylediği esnada kaynak saç teli çalındı. Hayranı, Katy Perry'nin yanına yaklaşarak bir tutam saçı çekti. O anlar anbean kameraya yansırken, Katy Perry ise hiçbir şey fark etmedi.

Katy Perry'nin kaynak saçını çalan hayran, günler sonra sosyal medyada ortaya çıktı. Saç tutamını çerçeveleten hayran, restoranına astı. Çerçevede "Katy Perry'nin saç uzantısı" notu da yer aldı.