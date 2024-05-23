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Sahneye alkollü çıkan Serdar Ortaç, ayakta durmakta güçlük çekti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 15:14 - Güncelleme : 23 May 2024 15:21

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, alkollü sahneye çıktı. Yanındakilerin desteği ile ayakta duran şarkıcı “Bu alkolün Allah belasını versin” dedi.

Serdar Ortaç, son sahnesine alkollü çıktı. Kendisini dinlemeye gelen seyircisinin tepkisini çeken Ortaç, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. 

SERDAR ORTAÇ, SAHNEYE ALKOLLÜ ÇIKTI 

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, açtığı canlı yayınlarla son günlerde haber olmayı başarıyor. Dün akşam sahneye alkollü çıkan şarkıcının görüntüleri sosyal medyayı sallamayı başardı. Bir takipçisinin çekip yolladığı videoda, ayakta durmakta zorlanan şarkıcının "Bu alkolün Allah belasını versin" dediği görüldü. Ayrıca Ortaç, Mikrop adlı şarkısının sözlerini de unuttu.

Sahneye alkollü çıkan Serdar Ortaç, ayakta durmakta güçlük çekti - 1. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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