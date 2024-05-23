Sahneye alkollü çıkan Serdar Ortaç, ayakta durmakta güçlük çekti

23 May 2024 15:14 - Güncelleme : 23 May 2024 15:21

Serdar Ortaç, son sahnesine alkollü çıktı. Kendisini dinlemeye gelen seyircisinin tepkisini çeken Ortaç, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

SERDAR ORTAÇ, SAHNEYE ALKOLLÜ ÇIKTI

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, açtığı canlı yayınlarla son günlerde haber olmayı başarıyor. Dün akşam sahneye alkollü çıkan şarkıcının görüntüleri sosyal medyayı sallamayı başardı. Bir takipçisinin çekip yolladığı videoda, ayakta durmakta zorlanan şarkıcının "Bu alkolün Allah belasını versin" dediği görüldü. Ayrıca Ortaç, Mikrop adlı şarkısının sözlerini de unuttu.