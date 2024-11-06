Sahneye çıkan sanatçı Bilal Sonses'e drone ile pide ikramı!

06 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:19

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gerçekleşen Pide ve Gençlik Festivali'nde sahne alan sarkıcı Bilal Sonses'e drone ile pide ikramı yapıldı. Duygularını dile getiren Bilal Sonses, "Hayatımda yediğim en özel pideydi" dedi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 4 gün süren Pide ve Gençlik Festivali sona erdi. İlginç anlara da sahne olan festivalin son gününde sahne alan sanatçı Bilal Sonses'e sahnede drone ile pide ikram edildi.

DRONE İLE SAHNEYE PİDE SERVİSİ

7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ve yoğun katılımın gözlendiği Yenipazar Pide ve Gençlik Festivali, Bilal Sonses konseri ile son buldu. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ev sahipliğinde ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleri ile gerçekleştirilen festivalde Yenipazar dışından da binlerce vatandaşın akın ettiği sakin şehir ünvanlı Yenipazar 4 gün boyunca doldu taştı.

Yenipazar'daki bir pide işletmesinin sahibi Ahmet Karayer ise farklı bir ikramla konseri izleyenler başta olmak üzere sahnede şarkı söyleyen Bilal Sonses'i şaşırttı. Sahnedeki sanatçıya drone ile pide ikramı yapıldı. İlginç yöntemle kendisine ikram edilen pideden tadan sanatçı Sonses ise “Hayatımda yediğim en özel pide” diyerek duygularını dile getirdi.

Festivale katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, “Tam 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetimizi; çağdaş, demokratik ve laik yükselen yeni nesle emanet eden Atatürk'ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünden aldığımız kararlılıkla Cumhuriyetimizi 2'nci yüzyılında da ilelebet yaşatacağız. Ne mutlu Türküm diyene” diyerek festivale desteğinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.