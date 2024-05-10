Sahneyi terk ettiği iddia edilmişti! Cem Yılmaz'dan ilk açıklama geldi

10 May 2024 09:19 - Güncelleme : 10 May 2024 09:27

Biletleri günler öncesinden tükenen gösterisine hız vermeden devam eden Cem Yılmaz'ın sahnedeyken taşkınlık yapan kadının sesini duyurmak için etrafındakileri rahatsız ettiği ve Cem Yılmaz'ın sahneyi terk ettiği öne sürülmüştü. Yılmaz'dan iddialara ilk açıklama geldi.

CEM YILMAZ'DAN 'SAHNEYİ TERK ETTİ' İDDİALARINA CEVAP

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bi hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Çocuk gibi haberler yapmışsınız... Seyirci şöyle dedi, o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe ? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor, ikrah geldi! Allahtan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra." ifadelerine yer verdi.