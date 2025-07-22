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 | Dilek Ulusan

Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı, Hazal Kaya imajını yeniledi

Şakir Paşa Ailesi dizisine dahil olacağı konuşulan Hazal Kaya imaj değiştirdi. Diziye başlamadan final haberini alan Kaya saçlarını sarıya boyattı.

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Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı, Hazal Kaya imajını yeniledi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:09

Başrolünde , , ve Denise Capezza'nın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi'nin önümüzdeki sezon hazırlıkları devam ederken final kararı aldığı belirtildi. Dizinin yeni sezonunda yer alması planlanan ise final kararı sonrası imajını yeniledi.

ŞAKİR PAŞA FİNAL KARARI ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi sektöründe işler artan maliyetlerle her geçen gün daha da çıkmaza giriyor. Önümüzdeki sezonda yeni oyuncularla yoluna devam edecek Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı.

Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı, Hazal Kaya imajını yeniledi

HAZAL KAYA İMAJINI YENİLEDİ

Yeni sezonda devam etmesi planlanan Şakir Paşa Ailesi dizisine Hazal Kaya ile dahil olmuştu. Eda Ece, dizide Ebrar Karaca’nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd’in yetişkin halini oynayacak. Hazal Kaya ise Türkiye’nin ilk kadın gravür sanatçısı Aliye Berger’i oynaması için çalışmalara başlamıştı.

Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı, Hazal Kaya imajını yeniledi

HAZAL KAYA SARIŞIN OLDU

Şakir Paşa Ailesi için hazırlıklara başlayan Hazal Kaya, dizinin final kararından sonra ise imajını yeniledi. Sarışın olan Hazal Kaya, "Sarışınlar daha çok eğleniyo dediler, görücez" dedi.

Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı, Hazal Kaya imajını yeniledi
ETİKETLER
#vahide perçin
#hazal kaya
#eda ece
#fırat tanış
#cem yiğit üzümoğlu
#Şakir Paşa Ailesi
#Denise Capezza
#Magazin
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