Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı, Hazal Kaya imajını yeniledi

Başrolünde Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış ve Denise Capezza'nın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi'nin önümüzdeki sezon hazırlıkları devam ederken final kararı aldığı belirtildi. Dizinin yeni sezonunda yer alması planlanan Hazal Kaya ise final kararı sonrası imajını yeniledi.

ŞAKİR PAŞA FİNAL KARARI ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi sektöründe işler artan maliyetlerle her geçen gün daha da çıkmaza giriyor. Önümüzdeki sezonda yeni oyuncularla yoluna devam edecek Şakir Paşa Ailesi final kararı aldı.

HAZAL KAYA İMAJINI YENİLEDİ

Yeni sezonda devam etmesi planlanan Şakir Paşa Ailesi dizisine Hazal Kaya ile Eda Ece dahil olmuştu. Eda Ece, dizide Ebrar Karaca’nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd’in yetişkin halini oynayacak. Hazal Kaya ise Türkiye’nin ilk kadın gravür sanatçısı Aliye Berger’i oynaması için çalışmalara başlamıştı.

HAZAL KAYA SARIŞIN OLDU

Şakir Paşa Ailesi için hazırlıklara başlayan Hazal Kaya, dizinin final kararından sonra ise imajını yeniledi. Sarışın olan Hazal Kaya, "Sarışınlar daha çok eğleniyo dediler, görücez" dedi.