Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı!

24 Aralık 2024 17:36 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:36

Sık sık televizyon ekranında yayınlanan Salako filminin başrol oyuncularından biri olan Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren, son haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

Salako, Hanzo ve Salak Milyoner gibi yapımlarda rol alan Meral Zeren, son haliyle gündemde. Sakin bir yaşam süren 68 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Meral Zeren, Bebek​'te ortaya çıktı.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU MERAL ZEREN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hanzo filminde oynadığı Hülya karakteriyle, Salako filminde oynadığı Emine karakteriyle bir zamanların arana oyuncuları arasında yer alan Meral Zeren'in son hali de merak edildi.

Son olarak 2019 yılında projede yer alan Meral Zeren, şimdilerde ise Bebek'te yaşamını sürdürüyor. Son olarak İstanbul'da denize girerken görüntülenen Meral Zeren, muhabirlere verdiği röportajda ''Benim evim burada. Ben de denize girmeye geliyorum, güneşleniyorum. Stres atıyorum. Bronzlaşıp güzelleşiyorum” demişti.