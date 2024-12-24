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Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 17:36 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:36
Salako&#039;nun Emine&#039;si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı!

Sık sık televizyon ekranında yayınlanan Salako filminin başrol oyuncularından biri olan Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren, son haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

Salako, Hanzo ve Salak Milyoner gibi yapımlarda rol alan Meral Zeren, son haliyle gündemde. Sakin bir yaşam süren 68 yaşındaki  Yeşilçam oyuncusu Meral Zeren, Bebek​'te ortaya çıktı. 

YEŞİLÇAM OYUNCUSU MERAL ZEREN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI 

Hanzo filminde oynadığı Hülya karakteriyle, Salako filminde oynadığı Emine karakteriyle bir zamanların arana oyuncuları arasında yer alan Meral Zeren'in son hali de merak edildi. 

Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! - 1. Resim

Son olarak 2019 yılında projede yer alan Meral Zeren, şimdilerde ise Bebek'te yaşamını sürdürüyor. Son olarak İstanbul'da denize girerken görüntülenen Meral Zeren, muhabirlere verdiği röportajda ''Benim evim burada. Ben de denize girmeye geliyorum, güneşleniyorum. Stres atıyorum. Bronzlaşıp güzelleşiyorum” demişti.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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