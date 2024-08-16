Salih Bademci'den 'Kuzu Kuzu' performansı! Tarkan'a rakip çıktı

16 Ağustos 2024 10:00 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:00

Son olarak Dilek Taşı dizisinde rol alan Salih Bademci, yeni yaşını düzenlediği organizasyon ile kutladı. 40 yaşına giren Salih Bademci, oyunculuğu kadar sesinin de iyi olduğunu kanıtladı. Sahnede Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısını söyleyen Salih Bademci, performansıyla tam not aldı.

SALİH BADEMCİ'DEN TARKAN PERFORMANSI

Doğum gününde sahneye çıkan Salih Bademci, Tarkan Kuzu Kuzu şarkısının seslendirdi. Dansları ve sesiyle beğeni toplayan Salih Bademci sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

ÜNLÜ İSİMLER SALİH BADEMCİ'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA AKIN ETTİ

Salih Bademci geceye eşi İmer Özgün ile katılırken oyuncunun yakın arkadaşları da doğum günü kutlamasına akın etti. Geceye Öyle Bir Geçer Zaman Ki partner olan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kiralık Aşk dizisi oyuncu Onur Büyüktopçu ile Elçin Sangu ve Demet Akbağ katıldı.