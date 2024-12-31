Sanat dünyasının acı kaybı: Gönül Akkor yaşamını yitirdi

31 Aralık 2024 00:05 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 00:59

Türk pop ve arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Gönül Akkor 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönemin önemli assolistlerinden olan Akkor geçirdiği rahatsızlık sonrası zor günler yaşamıştı. Sanatçı kendisi gibi ses sanatçısı olan Kamuran Akkor'un ablasıydı.

Bir dönemin en ünlü assolistlerinden ve Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Gönül Akkor, hayatını kaybetti. Müzik dünyasına kazandırdığı eserlerle milyonların kalbine dokunan Akkor, sesi ve zarafetiyle sahnelerin en özel isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi ve usta ses sanatçısı Gönül Akkor, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. "Aşkın Kanunu" gibi efsaneleşmiş eserleriyle hafızalara kazınan Akkor, sanat dünyasında derin bir iz bıraktı. Yaklaşık 20 yıl önce beyin kanaması geçiren Akkor, konuşma sorunu yaşıyordu.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği​'nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı. Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.