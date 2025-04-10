Sanatçı Murat Germen gözaltına alındı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar olan Murat Germen gözaltına alındı. Murat Germen Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla havalimanında gözaltına alındı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı. Germen'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Avukatı, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu ve şu anda içerikle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını bildirdi.

MURAT GERMEN KİMDİR?

1965 doğumlu Murat Germen, fotoğrafçı ve aynı zamanda mimardır. İstanbul’da yaşayan sanatçı, aynı zamanda eğitimci ve arşivcidir. Germen, Fulbright bursu ile gittiği Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) mimarlık yüksek lisansını tamamladı ve Amerikan Mimarlar Birliği’nin (AIA) Altın Madalyasını aldı.