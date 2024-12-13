Şarkıcı Pınar Aydınlar'a terör soruşturması

13 Aralık 2024 09:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:59

Şarkıcı Pınar Aydınlar, sahne aldığı Tunceli'de "Tunceli değil bizim için Dersim" diyerek tepkileri üzerine çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlattı.

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İstanbul'da düzenlenen Tunceli​ buluşması gününde sahne alan şarkıcı Pınar Aydınlar "Tunceli değil bizim için Dersim" sözleriyle tepki çekti. Skandal sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

PINAR AYDINLAR'A SORUŞTURMA

Daha önce HDP milletvekilliği adaylığı da yapan Pınar Aydınlar, skandal sözlere imza attı. "Tunceli değil bizim için Dersim" diyerek tepkileri üzerine çeken Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Sözlerinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ Pınar Aydınlar hakkında re'sen soruşturma başlattı.