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Sandık Kokusu dizisinde Aydan Şener sürprizi! Karakterin ilk fotoğrafı geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:06
Sandık Kokusu dizisinde Aydan Şener sürprizi! Karakterin ilk fotoğrafı geldi

Başrolünde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisine Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aydan Şener dahil oldu. Aydan Şener'in dizideki ilk karesine beğeni yağdı.

Yeni sezonda kadrosunda değişikliğe giden Sandık Kokusu​'nun kadrosuna usta oyuncu Aydan Şener katıldı. Aydan Şener'in ilk karesi yayınlanırken, oyuncu dizide Feryal Aksoy karakterini oynayacak. 

AYDAN ŞENER, SANDIK KOKUSU DİZİSİNDE 

Yeni sezonunda da beğeniyle izlenen Sandık Kokusu dizisinde ayrılıklar peş peşe oldu. Engin Öztürk'ün bu sezon dahil olduğu diziye Aydan Şener dahil oldu. Aydan Şener, dizide ünlü bir sanatçı olan Feryal Aksoy karakteriyle ekranda yer alacak. 

Sandık Kokusu dizisinde Aydan Şener sürprizi! Karakterin ilk fotoğrafı geldi - 1. Resim

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili ve Meriç Aral'ın dahil olduğu Sandık Kokusu dizisine Yeşilçam​'ın usta oyuncusu Aydan Şener dahil oldu. Aydan Şener'in dizideki karakterinin ilk fotoğrafları yayınlandı. Sosyal medyada Aydan Şener'e yorum ve beğeni yağdı. 

Sıkça Sorulan Sorular
1 Mart 1963 tarihinde Kilis doğumlu Aydan Şener, aynı zamanda Suzan Avcı’nın yeğenidir. 1981 yılında Türkiye güzeli seçilen Aydan Şener aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

Sandık Kokusu dizisinde Aydan Şener sürprizi! Karakterin ilk fotoğrafı geldi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
sandık kokusuYeşilçam

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