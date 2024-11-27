Sandık Kokusu dizisinde Aydan Şener sürprizi! Karakterin ilk fotoğrafı geldi

27 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:06

Başrolünde Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisine Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aydan Şener dahil oldu. Aydan Şener'in dizideki ilk karesine beğeni yağdı.

Yeni sezonda kadrosunda değişikliğe giden Sandık Kokusu​'nun kadrosuna usta oyuncu Aydan Şener katıldı. Aydan Şener'in ilk karesi yayınlanırken, oyuncu dizide Feryal Aksoy karakterini oynayacak.

AYDAN ŞENER, SANDIK KOKUSU DİZİSİNDE

Yeni sezonunda da beğeniyle izlenen Sandık Kokusu dizisinde ayrılıklar peş peşe oldu. Engin Öztürk'ün bu sezon dahil olduğu diziye Aydan Şener dahil oldu. Aydan Şener, dizide ünlü bir sanatçı olan Feryal Aksoy karakteriyle ekranda yer alacak.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili ve Meriç Aral'ın dahil olduğu Sandık Kokusu dizisine Yeşilçam​'ın usta oyuncusu Aydan Şener dahil oldu. Aydan Şener'in dizideki karakterinin ilk fotoğrafları yayınlandı. Sosyal medyada Aydan Şener'e yorum ve beğeni yağdı.