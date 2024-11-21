Sandık Kokusu dizisinde Dilan Çıtak'a gönderme!

21 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:52

Dün akşam yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde uçakta yaşadığı kavgayla günlerce konuşulan Dilan Çıtak'a gönderme geldi. Uçakta kedisini çantaya koymayan yolcuyla kavga eden karakter ekrana yansıdı.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın boşanıyor! 4,5 aylık hamile şarkıcının paylaşımı kafaları karıştırdı

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın boşanıyor! 4,5 aylık hamile şarkıcının paylaşımı kafaları karıştırdı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak​, Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkarınca görevliler tarafından uyarılmıştı. Kabin memuruna şiddet uygulayan Dilan Çıtak, Sandık Kokusu​ dizisine konu oldu.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNDEN DİLAN ÇITAK GÖNDERMESİ

Başrolünde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ​ ve Engin Öztürk'ün rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizide geçtiğimiz aylarda uçakta hostesle kavga etmiş ve fiziksel şiddet uygulamıştı.

Sandık Kokusu’nda Dilan Çıtak’ın uçakta ettiği kavganın benzeri ekrana yansıtıldı. Sandık Kokusu’nda Dilan Çıtak’ın uçakta ettiği kavganın benzeri ekrana yansıtıldı. Sandık Kokusu’nda Gözde Seda Altuner’in oynadığı Gülnaz Başkaya’nın uçakta kedisini pusete koymayan bir yolcuyla tartıştığı sahne yer aldı.