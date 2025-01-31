Sandık Kokusu izleyicisine kötü haber! Final tarihi belli oldu

31 Ocak 2025 15:18 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:18

Başrolünde Özge Özpirinçci, Engin Öztürk ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisinden üzen haber geldi. Dizinin devam etmesi için başrol oyuncularının ücretlerine yaptığı indirim de işe yaramadı. Sandık Kokusu'nun final tarihi belli oldu.

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Çarşamba günleri yayınlanan Sandık Kokusu dizisi final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz ay yapımın devam edebilmesi için ücretlerinde indirime gitti. Ancak her şeye rağmen dizi final yapmaktan kurtulamadı.

SANDIK KOKUSU FİNAL YAPIYOR

Son olarak 44. bölümüyle ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin final kararı netleşti. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizide büyük final 50. bölümde gerçekleşecek. Herhangi bir değişiklik olmazsa Sandık Kokusu 19 Mart'ta final olacak.

Dizinin yurt dışı satışlarının iyi bir grafik çizmesine rağmen, reytinglerde istediğini bulamayan dizide başrol oyuncuları dizisinin final olmaması için elinden geleni yaptı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin başrol oyuncuları, dizinin devam etmesi için ücretlerinde %15 indirim yapmayı kabul etti.