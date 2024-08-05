Sandık Kokusu'nda rol almıştı! Ünlü oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

05 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:22

'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'ndan acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Sema Çeyrekbaşı 73 yaşındaki hayatını kaybetti.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Acı haberi veren Oyuncular Sendikası resmi sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" şeklinde bir açıklamada bulundu.

SEMA ÇEYREKBAŞIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.