Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Sandık Kokusu oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı

Sandık Kokusu oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 15:56 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:52
Sandık Kokusu oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Sema Çeyrekbaşı, hastaneye kaldırıldı. 73 yaşındaki Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'nın yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

Kendi Düşen Ağlamaz ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı, hastaneye kaldırıldı. 73 yaşındaki oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Usta ismin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sandık Kokusu'nun oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı - 1. Resim

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

1951 İzmir doğumlu Sema Çeyrekbaşı, Latife Bekir Çeyrekbaşı’nın torunudur. Devlet tiyatrosu sanatçısı olan Sema Çeyrekbaşı, 2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

Sandık Kokusu'nun oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...