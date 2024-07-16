Sandık Kokusu oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı

16 Temmuz 2024 15:56 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:52

Kendi Düşen Ağlamaz ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı, hastaneye kaldırıldı. 73 yaşındaki oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Usta ismin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

1951 İzmir doğumlu Sema Çeyrekbaşı, Latife Bekir Çeyrekbaşı’nın torunudur. Devlet tiyatrosu sanatçısı olan Sema Çeyrekbaşı, 2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.