22 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:06

Geçtiğimiz sezon Metin Akdülger'in sette kavga ettiği için diziden ayrıldığı öne sürülmüştü. Başrolün diziden ayrılmasının ardından yeni gelecek isim de merak konusu olmuştu. Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu.

ENGİN ÖZTÜRK SANDIK KOKUSU DİZİSİNDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisiyle ekrana geri dönüyor. Altan Dönmez’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Öztürk, Karsu’nun (Özge Özpirinçci) hayatına girecek olan Bora’yı oynayacak. Özge Özpirinçci’yle daha önce “Biz Böyleyiz” filminde rol alan başarılı oyuncu, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral gibi oyuncularla kamera karşısına geçecek.

METİN AKDÜLGER'İN UĞUR YÜCEL İLE KAVGA ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncusu Metin Akdülger’in diziden ayrılması büyük ses getirirken, kavga iddiası dikkat çekti. Sezon öncesi Akdülger diziden ayrılırken, rol arkadaşı Uğur Yücel ile kavga ettiği öne sürüldü.