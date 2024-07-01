Şarkıcı Aslı Hünel’in Gelin Evi’nden ayrılma nedeni ortaya çıktı! Yeni isimle görüşmeler başladı

01 Temmuz 2024 16:51 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:51

3 sezondur Gelin Evi programının sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel, ailesine vakit ayıramadığı için bu sezon programdan ayrılmak istedi. Yeni sezon için oyuncu ve sunucu Ebru Şancı Öztürk ile görüşmeler başladı.

ASLI HÜNEL AYRILDI, EBRU ŞANCI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Aslı Hünel 3 sezondur yer aldığı Gelin Evi programından ayrılma kararı aldı. Hünel'in uzun saatler süren çekimler nedeniyle ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle ve dinlenerek geçirmek isteyen Hünel'den herhangi bir açıklama gelmedi.

YENİ SEZON İÇİN EBRU ŞANCI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İddialar göre; yeni sezonda sunuculuk yapmak isteyen Ebru Şancı Öztürk ile Gelin Evi programı için görüşmeler başladı. Ebru Şancı son olarak magazin programı sunuculuğu yapmıştı.