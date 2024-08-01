Şarkıcı Aslı Zen yangından canını zor kurtardı! Evi alevler arasından kaldı

01 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:15

Urla'da hava sıcaklıklarının artmasıyla ormanlık alanlarda orman yangınları artmaya başladı. Dün İzmir Urla'da ağaçlık alanda başlayan yangın şehir merkezine de sıçradı. Urla'da yaşayan şarkıcı Aslı Zen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangın nedeniyle evini boşaltmak zorunda kaldığını belirtti.

ASLI ZEN'İN EVİ ALEVLER ARASINDA KALDI

Urla'da ormanda başlayan yangın, yerleşim yerlerine de sıçradı. Urla'da evi bulunan şarkıcı Aslı Zen sosyal medya hesabından evini boşaltmak zorunda kaldığını açıkladı. Gözyaşlarına boğulan Aslı Zen, "Jandarma ve itfaiye acil şekilde evlerimizi boşaltmamızı söyledi. Umarım evi bıraktığım gibi bulurum” diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Kızını ve bazı hayvanlarını gönderdiğini belirten Aslı Zen, kedisiyle evde video paylaştı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası video paylaşan Aslı Zen, yangının kontrol altına alındığını belirterek, evine geri döndüğünü açıkladı. Şarkıcı Aslı Zen, yangın evlerine sıçramadan söndürüldüğü için de ekiplerin yanına giderek teşekkür etti.