Şarkıcı Aydın Aydın'dan maymun çiçeği klibi! Goril kostümü giydi, sokaklara çıktı

28 Ağustos 2024 14:14 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:02

Daha önce de yayınladığı kliplerle gündem olan Aydın Aydın, bu sefer ise maymun çiçeğine dikkat çekmek için goril kostümü giyip Antalya sokaklarında dolaştı. klip yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın diline düştü.

AYDIN AYDIN'DAN'DAN GRİL KOSTÜMLÜ MAYMUN ÇİÇEĞİ KLİBİ

Çektiği ilginç videolarla tanınan Aydın Aydın, son günlerde tüm dünyada yayılan maymun çiçeği ile ilgili şarkı yaptı. Klip çeken Aydın Aydın, goril kostümüyle sokaklarda dolaştı. Aydın, insanların sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Ormanları yaktık. Bu hayvanları kendimize düşman ettik. Onları küstürdük. Hayvanları severim ama maymun çiçeği şüphesiyle bu hayvanlardan da uzak durmalıyız" dedi.

AYDIN AYDIN KİMDİR?

4 Şubat 1969'da Hakkari'de dünyaya getiren Aydın Aydın, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden mezun oldu. Türkücü olmadan önce çobanlık yapan Aydın Aydın, Vizontele filminde rol aldı. 17 yılda 8 albüm çıkartan Aydın Aydın türküleri ile ilginç klipleriyle tanınmaktadır.