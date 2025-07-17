Şarkıcı Bengü yeni bir tartışma başlattı: Evli bir adamın kankası olamaz

Antalya'daki bir mekânda sahne alan Bengü, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İki çocuğunun babası Selim Selimoğlu ile dostça ayrıldıklarını belirten Bengü ikili ilişkilere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BENGÜ: EVLİ ADAMIN KANKASI OLMAZ

Selim Selimoğlu ile 7 yıllık evliliğini 2024'te sonlandıran Bengü, "Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil" dedi.

Selim ve Zeynep adında iki çocuğu bulunan şarkıcı, eski eşi ile ayrılık döneminde haklarında çıkan ihanet iddialarıyla ilgili ise, "Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşim de sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok iki taraf da mutlu. İstemezdik tabii bitmesini ama böylesi güzel oldu" dedi.

Evli bir erkekle bir kadının arkadaş olamayacağını savunan Bengü, "Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz" sözleriyle yeni bir tartışma başlattı.