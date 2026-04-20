Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şarkıcı Bengü'nün test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bengü, test sonucunu paylaştı. Bengü'nün avukatı şarkıcının kan ve saç örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda yasaklı maddeye rastlanmadığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:23

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı , kan ve saç örneği sonrası serbest bırakıldı. Bengü bugün yaptığı açıklama test sonucu paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ünlü şarkıcı Bengü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından yapılan testler sonucunda serbest bırakıldı.
Bengü'nün kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde bulunmadığı Adli Tıp Kurumu raporuyla sabit olmuştur.
Bengü'nün avukatı, müvekkilinin hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını belirtti.
Şarkıcı, daha önce de sosyal medya hesabından uyuşturucu kullanmadığına dair bir açıklama yapmıştır.
Bengü, 2 Nisan 1979 doğumludur ve Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarındandır.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

BENGÜ'NÜN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Bengü'nün avukatı ünlü şarkıcının kan ve saç örneklerinin sonuçlarını paylaşarak, "T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurum Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından müvekkil Bengü Erden’in kan ve saç örneklerinde yapılan incelemeler neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulunmadığı anılan kurum tarafından tanzim edilen 09.04.2026 tarihli raporla sabit olmuştur. Bu vesileyle müvekkil Bengü Erden’in, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmadığını bir kez daha belirterek, müvekkilin öncelikle bir anne olmasından sebeple, konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet gerekliliği ile, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz." dedi.

BENGÜ, GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Bengü gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''T.C. Beykoz Cumhuri̇yet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İ̇stanbul İ̇l Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi̇ alınan müvekki̇l Bengü Erden, ilgi̇li̇ ifade işlemleri̇ni̇n tamamlanmasını taki̇ben kolluk bi̇ri̇mi̇nden ayrılmıştır. Kendi̇si̇ni̇ yakınen tanıyan ai̇le, iş ve özel çevresi̇ tarafından da çok iyi̇ bi̇li̇ndi̇ği̇ üzere; müvekki̇l Bengü Erden, hayatının hiçbi̇r dönemi̇nde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmamıştır. Müvekki̇li̇n önceli̇kle bi̇r anne olması sebebi̇yle: konu ile ilgi̇li̇ yorum ve haberlerde hassasi̇yet ile gerçeği̇ yansıtmayan iddi̇a ve haberlere iti̇bar edi̇lmemesi̇ni̇ saygıyla ri̇ca ederi̇z'' ifadelerine yer verildi.

BENGÜ KAÇ YAŞINDA?

2 Nisan 1979 doğumlu Bengü Erden, Türk pop müziğin sevilen sanatçılarındandır. Şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Bengü, söz yazarı, besteci ve yapımcıdır. Müzik kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Bengü, ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile yolculuğuna başladı. İzmir'de sahnelenen ‘Oliver Twist’ isimli müzikalde başrol oynayan Bengü, İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri aldı.

Ad SoyadBengü Erden
Doğum Tarihi2 Nisan 1979
Müzik TürüTürk Pop Müziği
Sanatçı KimliğiŞarkıcı, Söz Yazarı, Besteci, Yapımcı
Müzik Kariyeri Başlangıcıİlkokul yılları, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile
Önemli Müzikal Deneyimiİzmir'de sahnelenen ‘Oliver Twist’ müzikalinde başrol
Aldığı Eğitimİzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri
ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#bengü
#uyuşturucu operasyonu
#Test Sonucu
#Beykoz Cumhuriyet Savcılığı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.