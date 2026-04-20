Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Bengü, kan ve saç örneği sonrası serbest bırakıldı. Bengü bugün yaptığı açıklama test sonucu paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şarkıcı Bengü'nün test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Bengü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından yapılan testler sonucunda serbest bırakıldı. Bengü'nün kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde bulunmadığı Adli Tıp Kurumu raporuyla sabit olmuştur. Bengü'nün avukatı, müvekkilinin hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını belirtti. Şarkıcı, daha önce de sosyal medya hesabından uyuşturucu kullanmadığına dair bir açıklama yapmıştır. Bengü, 2 Nisan 1979 doğumludur ve Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarındandır.

BENGÜ'NÜN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Bengü'nün avukatı ünlü şarkıcının kan ve saç örneklerinin sonuçlarını paylaşarak, "T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurum Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından müvekkil Bengü Erden’in kan ve saç örneklerinde yapılan incelemeler neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulunmadığı anılan kurum tarafından tanzim edilen 09.04.2026 tarihli raporla sabit olmuştur. Bu vesileyle müvekkil Bengü Erden’in, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmadığını bir kez daha belirterek, müvekkilin öncelikle bir anne olmasından sebeple, konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet gerekliliği ile, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz." dedi.

BENGÜ, GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Bengü gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''T.C. Beykoz Cumhuri̇yet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İ̇stanbul İ̇l Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi̇ alınan müvekki̇l Bengü Erden, ilgi̇li̇ ifade işlemleri̇ni̇n tamamlanmasını taki̇ben kolluk bi̇ri̇mi̇nden ayrılmıştır. Kendi̇si̇ni̇ yakınen tanıyan ai̇le, iş ve özel çevresi̇ tarafından da çok iyi̇ bi̇li̇ndi̇ği̇ üzere; müvekki̇l Bengü Erden, hayatının hiçbi̇r dönemi̇nde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmamıştır. Müvekki̇li̇n önceli̇kle bi̇r anne olması sebebi̇yle: konu ile ilgi̇li̇ yorum ve haberlerde hassasi̇yet ile gerçeği̇ yansıtmayan iddi̇a ve haberlere iti̇bar edi̇lmemesi̇ni̇ saygıyla ri̇ca ederi̇z'' ifadelerine yer verildi.

BENGÜ KAÇ YAŞINDA?

2 Nisan 1979 doğumlu Bengü Erden, Türk pop müziğin sevilen sanatçılarındandır. Şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Bengü, söz yazarı, besteci ve yapımcıdır. Müzik kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Bengü, ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile yolculuğuna başladı. İzmir'de sahnelenen ‘Oliver Twist’ isimli müzikalde başrol oynayan Bengü, İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri aldı.