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Şarkıcı Bengü'ye konserde protesto şoku! Sahneye pet şişe yağmuru

Editör: Merve Yaz
06 Temmuz 2024 11:42 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:51
Şarkıcı Bengü&#039;ye konserde protesto şoku! Sahneye pet şişe yağmuru

Ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser verdi. Konseri ''Ne Mutlu Türküm Diyene'' sözleriyle bitiren Bengü, seyirciler tarafından protesto edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde, birbirinden ünlü isimler sahne alıyor.

Bu isimlerden birisi olan Bengü, Van'da ilk kez konser verdi.

İlk defa Van'a geldiğini söyleyen ve oldukça mutlu olduğunu belirten Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Bengü'ye konserde protesto şoku! Sahneye pet şişe yağmuru - 1. Resim

Konsere bu sözlerle başlayan ve sevilen şarkılarını seslendiren Bengü, konserin sonunda ise protesto edildi.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Şarkılarını söyledikten sonra "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konserini bitiren Bengü'ye seyircilerden tepki geldi.

Şarkıcı Bengü'ye konserde protesto şoku! Sahneye pet şişe yağmuru - 2. Resim

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI 

Şarkıcıya sinirlenen bazı vatandaşlar, ellerindeki pet şişeleri sahneye fırlattı. Van konserinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Bengü, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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