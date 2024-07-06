Şarkıcı Bengü'ye konserde protesto şoku! Sahneye pet şişe yağmuru

06 Temmuz 2024 11:42 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:51

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde, birbirinden ünlü isimler sahne alıyor.

Bu isimlerden birisi olan Bengü, Van'da ilk kez konser verdi.

İlk defa Van'a geldiğini söyleyen ve oldukça mutlu olduğunu belirten Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı" ifadelerini kullandı.

Konsere bu sözlerle başlayan ve sevilen şarkılarını seslendiren Bengü, konserin sonunda ise protesto edildi.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Şarkılarını söyledikten sonra "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konserini bitiren Bengü'ye seyircilerden tepki geldi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Şarkıcıya sinirlenen bazı vatandaşlar, ellerindeki pet şişeleri sahneye fırlattı. Van konserinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Bengü, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.