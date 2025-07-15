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 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in kızına aldığı oyuncağın fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Berkay'ın influencer eşi Özlem Ada Şahin, 8 yaşındaki kızı Arya'ya aldığı hediyeyle sosyal medyayı salladı. Mayıs ayında Türkiye'ye getirilen ve fiyatıyla dikkat çeken 5 bin 500 TL'lik oyuncaklarından tam iki tane alan Özlem Ada Şahin yorum yağmuruna tutuldu.

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Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in kızına aldığı oyuncağın fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:25

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, bu yıl çok moda olan Hong Konglu tasarımcı Kasing Lung'un satışa çıkardığı ve bulması güç olan oyuncaklardan iki tane sipariş verdi. Özlem Ada Şahin kızına tanesi 5 bin 500 liralık çocuk oyuncağından iki tane aldı.

ÖZLEM ADA ŞAHİN KIZINA ALDIĞI OYUNCAKLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi bulunan Özlem Ada Şahin her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Kızlarını yaz okuluna 'ye götüren Özlem Ada Şahin, kızına aldığı oyuncağın fiyatı ile ise çok konuşuldu.

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in kızına aldığı oyuncağın fiyatı dudak uçuklattı

Kızlarını İsviçre'ye yaz okuluna götüren Özlem Hanım, 8 yaşındaki kızı Arya'ya da iki tane almış ve çantasına takmış. Zor bulunan ve sıraya girilen oyuncaktan iki tane alan Özlem Ada Şahin, toplamda iki oyuncağa 11 bin TL ödedi.

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in kızına aldığı oyuncağın fiyatı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#isviçre
#oyuncak
#sosyal-medya
#Berkay Şahin
#Özlem Ada Şahin
#Kasing Lung
#Magazin
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