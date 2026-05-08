Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Şarkıcı Cansever’den hayranlarını sevindiren haber! İlik nakli sonrası ilk açıklama geldi

Uzun süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, geçtiğimiz aylarda ilik nakli olmuştu. Ünlü isimden nakil ameliyatı sonrası sağlığına dair ilk açıklama geldi. Sağlık süresince hayranlarından dua isteyen ünlü isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar…

YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 12:26

Şarkıları ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Cansever, uzun zamandır lösemiyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl teşhisi konulan ünlü isim, zaman zaman hayranlarından kendisi için dua isterken sağlık durumuyla da gündemde sıklıkla yer alıyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda lösemi tedavisinde kritik aşamada olan ismin acil ilik nakli olması gerektiği ifade ediliyordu. Şimdilerde ilik nakli olmasının ardından sağlığıyla ilgili ilk açıklamayı yapan Cansever’den hayranlarını sevindiren haber geldi.

ŞARKICI CANSEVER’DEN HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABER!

Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş kitlelerce tanınan şarkıcı , zaman zaman magazin gündemine gelen isimlerden biri. Yaşamını Almanya’da geçiren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda sağlık durumuyla gündem olurken uzun zamandır lösemiyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayından kendisine lösemi teşhisinin konulduğunu açıklayan Cansever, tedavi sürecine dair her bilgiyi sosyal medyasından takipçileri ile paylaşıyordu. Hatta sağlığı ile ilgili "Her şey çok güzel olacak" demiş ve ardından eski sağlığına kavuşacağı günü bekliyordu. Ancak şarkıcı Cansever’den sevenlerini ve hayranlarını korkutan kötü haber gelmişti.

Lösemi tedavisinde kritik aşamada olan ünlü şarkıcının acil ilik nakli olması gerekiyordu. Uygun donör bulunması dahilinde mart ayında ameliyat olacağını açıklamıştı. Kendi sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

İlik nakli olan Cansever’den hayranlarını sevindiren haber geldi. Sanatçı mart ayında ilik nakli olmuş ve sağlığı ile ilgili sevindiren haber menajerinden gelmişti. Sosyal medya üzerinden Cansever’in hakkında bilgi veren Erhan Arı, ilik naklinin gerçekleşmesiyle iyi haber verdi.

İLİK NAKLİ SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

Uzun süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, mart ayında ilik nakli ameliyatı olacağından söz etmişti. Sevenlerinden ve hayranlarından dua isteyen Cansever, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak gündemde yer aldı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, şarkıcı Cansever, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyasından açıklama yaptı. Cansever, her şeyin kontrol altında olduğunu ve sürecin halen devam ettiğini açıklayan sözleriyle dikkat çekerken gündemdeki yerini aldı.

Cansever, “"Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun" sözlerini ifade etti.

